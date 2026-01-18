ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватия: Съюзниците в НАТО трябва да се уважават ...

Срив в системата спря издаването на "Гражданска отговорност"

Срив в системата спря издаването на "Гражданска отговорност" СНИМКА: “24 ЧАСА”

Срив в информационната връзка между системата на МВР и Гаранционния фонд за „Гражданска отговорност" временно спря издаването на нови полици и остави хиляди автомобили извън закона.

Проблемът е регистриран на 17 януари и продължава и към обед на 18 януари. При опит за сключване на нова застраховка данните на застрахованите не се прехвърлят в системата и полица не може да бъде издадена, съобщава "Медиапул".

„Към настоящия момент може да се правят само вноски по вече сключени полици, но не и нови застраховки", казват застрахователи.

От МВР и кабинета на вътрешния министър потвърдиха, че има технически проблеми и се работи за тяхното отстраняване, но не посочиха кога системата ще заработи нормално. По данни на застрахователи, всеки ден на блокирана система оставя над 12 000 автомобила без валидна застраховка.

Срив в системата спря издаването на "Гражданска отговорност" СНИМКА: “24 ЧАСА”

