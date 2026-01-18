Условна присъда за стопанин на нива с канабис за близо 400 хил. лв.

Условна присъда получи стопанин на нива с канабис за близо 400 хил. лв. Районният съд в Благоевград определи наказание на М. А. В. от 2 г. условно с 3-годишен изпитателен срок.

Мъжът е признат за виновен, че в периода от неустановена дата през април 2024 г. до 5 септември 2024 г. в землището на близко село, в чужда нива, намираща се на стотина метра от къщата му е отглеждал 57 растения от рода на коноп /марихуана/ с общо нетна маса в сухо състояние на отделените листа и съцветия 19 608 грама, на стойност 392 160 лева.

Стопанинът на канабиса ще трябва да плати и глоба от 2556.46 евро - еврова равностойност на 5000 лева.