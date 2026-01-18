"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина директорът на ОУ „Хан Аспарух" в Добрич Жасмина Загорова-Младенова.

Тъжната новина съобщиха от учебното заведение.

„С огромна болка и притихнали сърца споделяме траурната вест, че на 17 януари от този свят си отиде нашият скъп директор – госпожа Жасмина Загорова-Младенова.

Загубихме не само лидер, но и вдъхновител, отдаден учител и човек с голямо сърце, който живееше с пулса на ОУ „Хан Аспарух".

Тя ни учеше на достойнство, на обич към знанието и на вяра в доброто. Нейната следа ще остане завинаги в коридорите на нашето училище и в душите на стотиците ученици и колеги, до чийто живот се докосна.

Поклонението ще се състои на 20 януари (вторник) от 10:30 часа в зала за поклонения „Харон"..