РИОСВ - Велико Търново пристъпва към незабавно спиране на линия в "Кроношпан"

Заводът иска не по-малко от 58 дни за безопасно спирането на дейността

РИОСВ – Велико Търново пристъпва към незабавни действия по обезпечаване спирането на линията за ПДЧ на „Кроношпан България" ЕООД, съобщиха на сайта на екоинспекцията.

Във връзка с издадена Заповед (№ РД-18/15.01.2026 г.) за прилагане на принудителна административна мярка – спиране на дейността на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България" ЕООД във Велико Търново, РИОСВ – Велико Търново пристъпва към незабавното ѝ прилагане на място.

След извършен анализ е установено, че представеният от дружеството документ, определен от него като план за безопасно спиране, не отговаря по съдържание и обхват на изискването на РИОСВ – Велико Търново за план за безопасно спиране по смисъла на наложената принудителна административна мярка и условията на действащото комплексно разрешително. В текста на документа „Кроношпан България" си дава не по-малко от 58 дни за спирането на дейността на линията за ПДЧ.

Предвид това и с оглед гарантиране изпълнението на заповедта, РИОСВ – Велико Търново, със съдействието на органите на МВР, предприема незабавни действия за спиране на производствения процес – спиране на дейността на линията за ПДЧ, включително на съпътстващите съоръжения.

С цел осигуряване на безопасното техническо обезпечаване на процеса по спиране, РИОСВ – Велико Търново очаква съдействие от страна на „Кроношпан България" ЕООД в качеството му на оператор на инсталацията, включително за прилагане на съответните технологични инструкции за спиране, съгласно изискванията на комплексното разрешително.

Действията се осъществяват в рамките на законовите правомощия на контролните органи и са насочени към защита на здравето на гражданите и опазване на околната среда.

Спирането на дейността на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България" ЕООД във Велико Търново е поетапен процес, който ще продължи няколко дни с цел обезпечаване на гражданската безопасност и тази на работещите в предприятието, уточняват от екоинспекцията.