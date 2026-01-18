ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте камарите боклуци, засипали най-скъпия столич...

Маймуна с памперс обикаля в Люлин (Видео)

Маймунка с памперс в Люлин Кадър: фейсбук групата на " Люлин"

Малка маймуна с памперс, беше забелязана да се движи свободно в столичния квартал „Люлин", става ясно от видео, разпространено в социалната мрежа Facebook.                       

На кадрите се вижда как животното преминава през прозореца на жена , а след това се хваща за кабели. Любопитната случка е от „Люлин 8".

Не е ясно на кого принадлежи маймуната и как е попаднала навън.Според българското законодателство отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.

Случката предизвика множество реакции и коментари в социалните мрежи, а някой жители на "Люлин" направиха и сравнение с пантерата от Шумен.

Случаят с черната пантера нашумя през юни 2025г.

Видеото, запечатало черната пантера, придоби огромна популярност в социалните мрежи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

