Маймуна с памперс обикаля в Люлин (Видео)

Малка маймуна с памперс, беше забелязана да се движи свободно в столичния квартал „Люлин", става ясно от видео, разпространено в социалната мрежа Facebook.
На кадрите се вижда как животното преминава през прозореца на жена , а след това се хваща за кабели. Любопитната случка е от „Люлин 8".
Не е ясно на кого принадлежи маймуната и как е попаднала навън.Според българското законодателство отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.
Случката предизвика множество реакции и коментари в социалните мрежи, а някой жители на "Люлин" направиха и сравнение с пантерата от Шумен.
Случаят с черната пантера нашумя през юни 2025г.
Видеото, запечатало черната пантера, придоби огромна популярност в социалните мрежи.