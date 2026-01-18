Рая Назарян: Мисля, че никой още няма покана за служебен премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес. Това заяви пред БНР председателят на НС Рая Назарян.

"Като председател на 50-ото НС имах възможността да изложа аргументите си и позицията ми е непроменена и последователна, а тя е непроменена, защото не са променени аргументите в подкрепа на тази позиция", отговори тя на въпроса дали би приела да стане служебен премиер.

Възстановяването на обществено-политическия диалог изисква възстановяване на доверието, отбеляза още Назарян в предаването "Неделя 150".

"Би било обществено безотговорно в тази ситуация, в която е ясно, че трябва да бъде възстановен и върнат към своята нормалност диалога между обществото и политиците".

Една фигурите, които биха могли да заемат поста на служебен премиер, се различава от всички останали, посочи тя.

"Това е фигурата на председателя на НС. Той е единственият, който е участник в политическия процес, ще бъде в листите на конкретен избирателен район. Може да бъде и водач на такава листа. Губят се гаранциите и предпоставките за безпристрастност в протичането на този процес".

ГЕРБ ще има повече депутати, отколкото в настоящия парламент, прогнозира тя.

Рая Назарян посочи, че евентуалното слизане на политическия терен на президента Радев не би притеснило ГЕРБ.

"В конкурентна среда ГЕРБ постига най-добрите си резултати.

Но ако това се случи, ще промени плановете и настроенията във всички партии и коалиции. Ще промени и подхода в техните предизборни кампании.

Изключително важно е да знаем, ако господин Радев излезе, какви са неговите кандидати, какви са неговите послания, посоки и идеология, каква е визията му за развитие на България.

Аз не съм притеснена нито за ГЕРБ, нито за структурите. Ще направим положителна кампания, с която ще докажем, че не бива да се допуска да се измести България от европейския път на развитие и от това тя да заема своето достойно място в сърцето на Европа".

Промените в Изборния кодекс бяха заложени още при преговорите за съставяне на съвместното управление, напомни Назарян.

"Още в началото на 2025 г. имаше внесени законопроекти от различни парламентарни групи, приети на първо гласуване. Изработен беше общ законопроект. Това е въпрос, който вълнува всяка една парламентарна група и всеки български гражданин.

Техническите способи са машина, хартия или смесен вариант. Всеки от тях има недостатъци. Целим да бъде сведен до минимум недействителния вот и да гарантираме, че няма да има никакви манипулации.

Това, което предлагат от ИТН, има своите предимства. С устройствата за сканиране на хартиена бюлетина се ограничава недействителния вот. Ограничават се софтуерните манипулации. Отпада подозрението за купуване на цели секции. Вотът може точно е своевременно да бъде отчетен.

ГЕРБ е печелил избори и с хартия, и с машина. Ние търсим гаранция за честността на вота.

Изисква се време, но това не означава, че не трябва да мислим и да предприемаме действия. Има необходимост от този дебат и той трябва да се проведе с всички аргументи".

Тя коментира каква ще бъде съдбата на Комисията за противодействие на корупцията.

„Когато има внесени три законопроекта за преустановяване съществуването на тази комисия и предвид гласуването в Правна комисия, съдбата на този орган е ясна".

Назарян разсъждава и върху необходимостта от закон "Антиспекула", предложен от БСП.

"Такъв закон не следва да съществува. В действащото законодателство има разписано всичко необходимо, което може да обезпечи борбата със спекулата. Налагането на административен таван на цените ще доведе до изкривяване на пазара".

Въвеждането на еврото в България върви изключително плавно, отчете тя.

"Няма го това напрежение, с което бяха плашени хората, че ще се случи".

Председателят на парламента направи равносметка на постигнатото до момента.

"51-вото НС успя да излъчи редовно правителство и то още с първия проучвателен мандат – на партията, спечелила изборите. Поставиха се основите на един по-дълъг хоризонт както за изпълнителната власт, така и за законодателния орган.

Това беше сложно правителство – съвместно управление на три парламентарни групи и една подкрепяща. Тази формула "3+1" се оказа оптималната за този състав на НС. Тя даде своите резултати. Изпълнителната и законодателната власт работеха в симбиоза.

Няма как да не отбележим, че беше приет редовен бюджет за 2025-та година, макар и през месец март.

България беше приета като 21-ви член на еврозоната.

Гласувани бяха редица важни закони за ПВУ и към края на годината в държавния бюджет постъпиха четири милиарда и половина лева.

Ръстът на БВП е повече от 3%, с което се наредихме в Топ 5 на държавите в ЕС по ръст на икономиката.

Отчетено беше намаляване на безработицата и повишаване на заетостта.

С ЕК беше предоговорена важна реформа – да бъде премахната либерализацията на тока за битовите потребители, която беше заложена от ПП и Асен Василев от първи юли 2025 г. Ако не беше предоговорена, сметките за ток на българските граждани за месец декември щяха да бъдат с 61% по-високи.

Преизбрани бяха органите с контролни, регулаторни и надзорни функции.

Обновихме състава на Комисията за защита на конкуренцията, която има огромна роля при борбата със спекулата.

ГЕРБ е доказала, че всеки политически компромис, който е в полза на обществото, си струва и трябва да бъде направен".