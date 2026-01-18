3 са загинали и 14 са ранени при катастрофи за едно денонощие

При 14 тежки произшествия през изминалото денонощие в страната са загинали трима души, а 14 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си.

В София един човек е ранен при регистрирани 14 леки и една тежка катастрофа.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 212, загиналите са 22, а ранените 252.

От МВР посочват, че има с девет повече загинали при пътни произшествия от началото на годината в сравнение със същия период на миналата година, когато загиналите са били 13.

В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, други седем са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 12, а четирима са отказали тестване, сочат междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата, съобщиха от МВР.

Общо 11 987 моторни превозни средства са проверени в рамките на операцията през изминалия ден. Извършен е контрол на 13 749 водачи и пътници. Съставени са 3475 фиша и 369 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.