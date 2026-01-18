Орнитолози: Пак има червеногуши гъски в Шабленското езеро

„За България преброяването на водолюбивите птици е юбилейно 50-о. За първи път е проведедено през 1977 г. от орнитолози. От създаването си Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ поема водещата роля в това мащабно природозащитно мероприятие. Преброяването у нас е част от международно преброяване на водолюбивите птици, което се извършва в Европа, Близкия изток , Северна Африка или в около 100 страни.Преброяването се извършва в тях едновременно в рамките на четири дни едновременно и приключва в неделя. Целта е да се даде моментна снимка", каза Михаил Илиев от БДЗП. „В петък наблюденията се извършваха от три екипи, които посетиха язовири и водоеми във вътрешността на областите Добрич и Варна, например язоворите край Одринци, Ген. Киселово, Цонево.В събота наблюденията бяха в област Добрич – от границата с Румъния до Кранево.Тук влиза основно крайбрежието – Шабленският езерен комплекс, Дуранкулашкото езеро. В неделя „адресът" е Варненското езеро, Белославското езеро, черноморското крайбрежие в област Варна, частично до нос Емине", добави експертът.

„В петък наблюдавахме различни видове чапли, патици, интересни видове чайки, пойни птици, лебеди. В морето птиците са повече, основно гмурци, гмуркачи, някои видове кормарани, буревестници. Най-богатите места са Шабленският езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро. Тук е съсредоточено най-голямото разнообразие", посочва Илиев. „ В събота в този район видяхме около 100-ина червеногуши гъски, които са в Червената книга, повече белочели, което не се е случвало от няколко години", каза развълнуван Илиев. Досега гъските са избирали да зимуват основно в Южна Русия, по-малко в Южна Украйна и в Румъния. „В Южна Русия имаме червеногуша гуша с предавател, според данните от който тя се намира в Калмикия. Това по принцип е традиционно място за червеногушите гъски да преминават при миграция , за да дойдат да зимуват в Румъния или България. Но в последните години наблюдаваме, че значима част от птиците остават там и да зимуват.Вероятно и там климатът е станал по-мек", обяснява експертът.

„Данните от наблюдението в България влизат в по-голяма извадка, която се изготвя на международно ниво и се прави обобщение за цяла Европа. Това е начин да се оцени състоянието на популацията на тези птици, някои от тях много редки, какви са тендендиите. Тези наблюдения дават информация и за състоянието на влажните зони, за възможни влияния и заплахи, които увреждат природната среда. Правим извадка и за нас – колко са птиците, какви промени се наблюдават в района", каза още Илиев.

„Наблюдението започна в трудни метеорологични условия – заради снеговалежа, вятъра, при недобрао видимист. Това, което обаче установяваме, че по-голямата част от водоемите във вътрешността на областите Добрич и Варна са пресъхнали. Това не е нова ситуация, но я потвърждаваме отново, въпреки дъждовете и снеговете. Така те стават непривлекателно място за птиците, които преброяваме. На други места водоемите бяха завръзнали частично или напълно, заради по-ниското ниското си ниво", добави Илиев.