Вижте камарите боклуци, засипали най-скъпия столичен район

Камари отпадъци затрупват улиците на столичния район "Изгрев" въпреки хвалбите на кмета на района Делян Георгиев, че успява да се справи с кризата с отпадъците и без помощта на столичната община.

Това се вижда на снимки, изпратени в "24 часа" от читателка. "От 10 години живеем тук и такава мърсотия не е имало", гневно коментира жената снимките, които е направила в района.

Район "Изгрев" обхваща кварталите "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" и е известен като най-скъпият и луксозен район на столицата. През декември и в този район изтече договорът за сметоизвозване. Като за разлика от останалите столични райони кметът Делян Георгиев обяви, че сам ще организира почистването и ще се справи с кризата. На територията на района не работят граждански сдружения, доброволци, звена на СПТО или частни фирми, включително и по отношение на едрогабаритните отпадъци. Финансирането на дейността е от страна на Столична община поради факта, че районните администрации не разполагат със собствени бюджети.