ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте камарите боклуци, засипали най-скъпия столич...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22114125 www.24chasa.bg

Вижте камарите боклуци, засипали най-скъпия столичен район

4272
На улица "Елемега" отпадъците не са вдигани с дни.

Камари отпадъци затрупват улиците на столичния район "Изгрев" въпреки хвалбите на кмета на района Делян Георгиев, че успява да се справи с кризата с отпадъците и без помощта на столичната община.

Това се вижда на снимки, изпратени в "24 часа" от читателка. "От 10 години живеем тук и такава мърсотия не е имало", гневно коментира жената снимките, които е направила в района.

Район "Изгрев" обхваща кварталите "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" и е известен като най-скъпият и луксозен район на столицата. През декември и в този район изтече договорът за сметоизвозване. Като за разлика от останалите столични райони кметът Делян Георгиев обяви, че сам ще организира почистването и ще се справи с кризата. На територията на района не работят граждански сдружения, доброволци, звена на СПТО или частни фирми, включително и по отношение на едрогабаритните отпадъци. Финансирането на дейността е от страна на Столична община поради факта, че районните администрации не разполагат със собствени бюджети.

Кметът Георгиев редовно пуска във фейсбук страницата си отчети, че успява да се справи със сметоизвозването и районът не е затрупан в отпадъци. "Не зная откъде намира тези чисти кофи и камиони за селфитата си докато "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" изглеждат по този начин", коментира читателката на "24 часа", изпратила ни снимките с камарите боклуци.

Дори до Борисовата градина е затрупано с боклуци.
Дори до Борисовата градина е затрупано с боклуци.
На булевард "Самоков" отпадъците не успяват да се поберат дори в огромни контейнери.
На булевард "Самоков" отпадъците не успяват да се поберат дори в огромни контейнери.

На улица "Елемега" отпадъците не са вдигани с дни.
Дори до Борисовата градина е затрупано с боклуци.
На булевард "Самоков" отпадъците не успяват да се поберат дори в огромни контейнери.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)