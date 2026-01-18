ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина благоевградският художник Христо Шапкаров-Шапи

Почина Христо Шапкаров-Шапи СНИМКА: Pixabay

На 71-годишна възраст почина художникът и дългогодишен преподавател в катедра „Изобразително изкуство" на ЮЗУ доц. Христо Шапкаров-Шапи.

Той е емблематична фигура сред благоевградските художници, известен с високите си естетически критерии и отдадеността си на изкуството. Автор е на логото и емблемата на ЮЗУ „Н. Рилски", на университетския шрифт на кирилица и латиница, както и на визуалното оформление на повечето университетски издания. Възпитаник на ВТУ, член на СБХ, той активно участваше в изложбения живот на града.

Поклонението ще се състои утре от 14.00 ч. на Старите гробища в Благоевград, съобщава "Струма".

Почина Христо Шапкаров-Шапи СНИМКА: Pixabay

