Отравянето на лешояди в Котлен застрашава възстановяването на вида

Отравянето на лешояди край Котлен застрашава възстановяването на вида. Потвърдените жертви са шест черни лешояда (картала) и един белоглав лешояд. Птиците са част от възстановената популация на изчезващите видове.

Този инцидент не е първият такъв случай, а последният в поредицата от неразкрити престъпления, алармират Емилиян Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна и Николай Терзиев, който с кучето Барс прави обходи и търси отрови в природата.

Това е най-голямата загуба на черни лешояди в България от началото на усилията за възстановяване на вида.. Изчисления показват, че стойността на отглеждането на една птица надвишава 100 000 евро, което подчертава сериозността на инцидента.

„Трудността на възстановяването на вида беше не само в отглеждането, но и в убеждаването на международните партньори, че България може да осигури необходимите условия за черни лешояди", коментира Емилиян Стойнов който се е грижел за лешоядите в предаването "На фокус" по НОВА.

Според него, ако подобни инциденти продължат, това може да доведе до трайни щети, като в случая с белоглавия лешояд през 2017 г., когато над 40 птици бяха унищожени в Кресненския пролом.

Николай Терзиев също подчерта трудността на процеса. „Не можем да сканираме 100% от територията, особено в такъв сложен терен като Котленския балкан", заяви той.