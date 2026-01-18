Бивш съветник на президента: Румен Радев да обяви дали е масон

Калоян Методиев и Георги Лозанов: По всичко личи, че Румен Радев излиза на политическия терен

Върви кастинг за български Орбан, този, който ще обърне прозападноевропейската политика на България на изток. Светът е голям и диктатура дебне навсякъде. Мисля, че Радев ще играе тази игра и ще излезе на терен, за да си я вземе.

Мнението на Георги Лозанов, което той изрази в "120 минути" по Би Ти Ви, бе подкрепено и от Калоян Методиев, който също беше в студиото.

Методиев е бивш началник на кабинета на Румен Радев и по думите му сигналите в момента са, че Радев излиза на политическия терен. Той припомни, че само преди ден най-близкият човек на Радев в президентството пусна във фейсбук пропаганден клип, с който го агитира да влезе.

Калоян Методиев обаче поиска Румен Радев да декларира, че не е масон. Преди да заяви политически проект, президентът Румен Радев трябва да декларира, че не е член на масонска или друга йерархична организация, каза Методиев. Причината за това е, че подобни декларации вече са световни тенденции и според Методиев вече ги има в Англия и Италия. А и за да стане ясно дали има зависимости, допълни Методиев.

Най-обезпокоителната зависимост е тази от Кремъл, каза Лозанов. Според него това е тенденция в нашата политика, с която не можем да се преборим и затова България все има пречки по своя западноевропейски път. За медийния експерт важното е зад борбата с корупцията политиците да не продават руско влияние.