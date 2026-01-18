Стефан Софиянски: Оттеглих се като кмет заради боклука

Говори се, че чистотата се управлявала от Дубай. Не е Васил Божков, той се върна, каза бившият софийски кмет

Бърза нова процедура и споразумение с фирмите, за да има развръзка кризата с боклука - това е решението според Стефан Софиянски, бил три мандата кмет на София.

Той разказа по Би Ти Ви, че се е оттеглил от поста си по същата причина - хората от Суходол протестирали срещу сметището, което било напълно законно.

Софиянски посочи, че по негово време сметоизвозването е струвало 65 млн. лв. при бюджет на Софийската община от 400 млн. лв.

Сега бюджетът се измерва с милиарди, но 400 млн. е твърде голяма цифра, макар че се оказва законна, смята бившият кмет. Затова според него решението е двете страни да се споразумеят и да се направи нова процедура.

Уважавам мнението на кмета Васил Терзиев, че отстоя позицията си и не се поддаде на популизъм, каза Софиянски. Според него има и политически момент, защото навремето, като отишъл да преговаря със стачкуващите, сред тях имало и доста партийни лица от НДСВ и БСП - на по-ниски нива, не лидери.

Имах няколко дела, по които ме оправдаха, разказа още Софиянски. Но един кмет с 4 дела да виси на главата на столичани, не беше добре, каза той и обясни, че затова е подал оставка.

Когато се оттеглил, на сметището в Суходол боклукът продължил да се извозва още дълго време след това. Но той усетил, че започва да губи авторитет и предпочел да се оттегли навреме, за да дойде друг, който има повече ресурс да си свърши работата.

Затова развръзката според Софиянски е бърза нова процедура, като има споразумение с фирмите, които чистят София, защото не може да поемеш чистенето, без да имаш необходимите машини.

"При мен чистеше Румен Гайтански, т.нар. Вълк. Заварих го от предишния кмет и той продължи да чисти", разказа Софиянски. Тогава също при почистването се появява и фирмата "Титан". По думите на Софиянски договорът на общината с "Титан" бил за 65 млн. лв., а при Бойко Борисов по време на кметуването му същата фирма подписала договор за 165 млн. и започнала да издържа ЦСКА.

"Сега се говори, че чистотата се управлява някъде извън България, възможно е, но имахме едно нормално сметоизвозване. Говори се за Дубай. Васил Божков се върна от Дубай, така че не става въпрос за него", каза Софиянски.

Според него без процедура и без ясна мотивация на цената няма да може да се оправи чистотата. Бившият кмет предложи да има ясни условия, оферти в плик, които се внасят вечерта, запечатват се, на другия ден се отварят и който е дал по-ниска цена, печели. Така - разказа Софиянски - минал търга за метрото по негово време, когато се явили две японски фирми.