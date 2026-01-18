Уволнен шофьор на чалга певица стоял зад грабежа на 80 000 от инкасо

Уволнен шофьор на чалга певица е бил мозъкът на грабежа на инкасо автомобил в Ихтиман, научи “24 часа”. Той и негов приятел извадиха пистолети в петък и задигнаха 80 хиляди евро, но ги хванаха.

Нападението станало около 15 часа. Служители на нкасото прибирало парите от жп гарата, след това щели да заредят банкомати. Тогава двамата извадили пистолети и вързали гардовете със свински опашки. Взели две касети с пари и хукнали да бягат пеша по влаковите релси. Единят охранител обаче се отвързал и подал сигнал в полицията.

Криминалисти веднага тръгнали по горещата следа. Скоро забелязали бегълците, които тичали, но с празни ръце. Заловили ги на 5 км от мястото на грабежа. Бандитите сами показали на полицаите къде са изхвърлили парите и цялата сума е възстановена.

Мъжете умишлено били пеша, сочат данните от разследването. Имали скрита кола, която ги чакала в съседно село, като по план мъжете трябвало да стигнат до нея с тичане. Целта им била да не може полицията да ги проследи по автомобила.

Според оперативните данни уволненият шофьор е планирал обира. Той имал информация за машрута на инкасо автомобила, бил запознат и с приблизителната сума, която с партньора му можело да изкарат.

Двамата задържани нямат криминални регистрации, каза шефът на ОД на МВР - София, Тихомир Ценов. Описа ги като атлетични мъже. Не били от Ихтиман и близките населени места. Адресните им регистрации са в София, посочи Ценов. Те са обвинени за грабежа, а прокуратурата ще им иска постоянен арест.