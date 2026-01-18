Искат по-дълга междусрочна ваканция заради грипа - пикът ще е в края на месеца

97,2% от учителите искат удължаване на почивката, ако се влоши ситуацията

От днес и децата в Добрич ще учат онлайн

Междусрочната ваканция за учениците да бъде удължена заради грипната епидемия. Това предложение ще направят от синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”.

Очаква се пикът на заболеваемостта да е в края на месеца, когато е и междусрочната ваканция на учениците. Сега е планирана като еднодневна - само на 2 февруари.

Синдикатът иска Министерството на образованието и науката да даде допълнителни четири почивни дни - от 2 до 6 февруари. Така

ваканцията да се слее с двата уикенда

и ще стане общо 9 дни (от 31 януари до 8 февруари).

Сега всяка област обявява грипна епидемия, когато болните надхвърлят 200 на 10 хиляди души население. От коронавирусната пандемия насам при тези случаи децата преминават към дистанционно обучение, а не както допреди 2020 г. - просто да почиват у дома. Според синдиката обаче това не е добър вариант, тъй като болните ученици учители губят правото си на болничен.

Данните на регионалните здравни инспекции и РУО-та не били съвсем точни, защото не всяко дете отсъства от училище с бележка от лекар, някои са освободени по родителски причини. Според синдиката това се ползва активно при болест на учениците и поне 90% от отсъстващите болни ученици не са посетили здравна институция, за да влязат в статистиката.

Синдикалистите са провели и анкета сред над 12 хиляди учители и родители, 51% от които са посочили, че дистанционното обучение при над 30% болни е грешка.

Според 43% от анкетираните при повече отсъстващи е добре да се прилага дистанционно обучение, за да се гарантира завършването на първия учебен срок.

Синдикат “Образование” предлага тези решения да се вземат от директорите на образователни институции и учителите. Силви Кирилов Снимка: Николай Литов

97,2% от гилдията иска удължаване на междусрочната ваканция, ако се влоши ситуацията с грипа. Според 1,7% това ще бъде непреодолим пропуск.

В грипна емидемия са вече две области. Първа беше Варна, където учениците учат онлайн от сряда, 14 януари, там ваканцията е планирана до вторник. От понеделник в епидемия е и Добрич. По заболеваемост следват Бургас и Силистра, много болни има и в Пловдив, Русе и Ямбол.

Пикът на епидемията се очаква в края на месеца, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важно в случая е колективният имунитет, т.е. колко хора имат имунитет спрямо този вирус, който сега е H3N2 и вече е доказан в Националната референтна лаборатория. Другият вариант е да се намалят социалните контакти, обясни в неделя пред БНТ здравният министър в оставка доц. Силви Кирилов. Засега обаче сме далеч от национална грипна епидемия, според министъра такава може и да не се наложи.

Новият грип е опасен с това, че бързо води до пневмония. Той навлиза лесно и обхваща голям брой клетки, напада не само клетките на горните дихателни пътища, но и белите дробове и алвеолите. Първите симптоми са суха кашлица, температура и болки в ставите.

Необходими са поне 3-4 дни изолация,

а ако леченето започне веднага, инфекцията може да се пресече и за три дни.

Най-уязвими към този щам са децата и хората над 65 г. Вариантите за превенция са два - изолация и имунизация, която обаче трябва да се направи два месеца преди грипния сезон, за да има ефект. Симптомите за усложнения от грип са като тези при COVID-19 - лесна умора, сърцебиене и ритъмни нарушения. Обикновено те се появяват между седмия и десетия ден от инфекцията, но има и по-късни – месец или три след заразяването. При такива оплаквания трябва да се потърси лекарска помощ.

Броят на заболелите скача не само у нас, но и в цяла Европа. В Кипър вече има потвърдени седем смъртни случая.