8 години без окончателна присъда за смъртта на четирима футболисти

В България седем години и половина не стигат, за да приключи дело за смъртта на 4-ма млади мъже. Тя ги застигна на 13 септември 2018 г. на пътя при зверска катастрофа край село Горна Студена. Загинаха четирима футболисти на ОФК “Павликени”, но все още няма окончателна присъда за шофьора на тира, който ги блъсна.

Апелативният съд във Велико Търново. На 12 януари то бе отложено заради разпит на неявил се свидетел, важен според съдебния състав за изясняване на обстоятелствата около адския сблъсък на главния път Плевен - Бяла.

Преди това - през миналия ноември, самият подсъдим бил нередовно призован.

В началото на май 2025-а Великотърновският окръжен съд даде наказание от 6 г. затвор на шофьора на тира Тодор Тодоров, който помете колата на играчите, внезапно излязла на главния път, и ги уби на място. Съдебната сага обаче продължава, след като и почернените близки, и осъденият обжалват решението.

“Нашият клиент е осъден за това, че не е карал с 60 км/ч, а ако е карал с тази скорост, колата на футболистите е щяла да мине пред него, но никой не обсъжда скоростта на лекия автомобил, което е от важно значение за делото”, обясни адвокат Жанета Димова. Предвид това защитникът иска нова

експертиза, която да съобрази и скоростта на колата

Впрочем това искане е отхвърлено на първа инстанция, след като са направени две независими тройни автотехнически експертизи в досъдебната фаза. ГЕНЧО СТЕФАНОВ ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ИВЕЛИН ИВОВ ДИМИТЪР КУШЕВ

Разследването срещу 45-годишния шофьор Тодор Тодоров, който е бил с превишена скорост, се точи повече от 5 г. Причината - смяна на прокурор, допълнителни и повторни експертизи по искане на страните, които се чакат с години.

Делото влезе в съда едва през февруари 2024 г. и вече има първа присъда. Освен че му е отредено да лежи в затвора, тираджията е лишен и от правото да шофира за срок от 6 г., но от влизане на присъдата в сила, което, по всичко личи, ще отнеме още време. Трябва и да заплати над 50 хил. лв. разноски по сметки на ОД на МВР - Велико Търново, и на окръжния съд. В това число и 35 750 лв. на частните обвинители за адвокатско възнаграждение.

По делото няма граждански искове за кръвнина

Пострадалите са завели частни дела срещу застрахователя, но те са спрени до приключване на наказателния процес.

Кървавият инцидент, който остави черен отпечатък в Павликени и региона, се случи в нощта на фаталния 13 септември 2018 г. Влекач “Скания” с прикачено полуремарке, управляван от Тодоров, се движел с близо 30 км/ч над ограничението от 60 км/ч в района на кръстовището, когато му се изпречило беемвето на 19-годишния Ивелин Ивов.

Той не спрял на “Стоп” и отнел предимството на 20-тонния камион, натоварен с метални плоскости. Последвал зверски сблъсък с връхлитащия тир. От удара колата изхвърчала на 50 метра от мястото. Пожарникари рязали ламарините на помляното беемве, за да извадят телата. Загинаха водачът - 36-годишният Димитър Кушев - капитан и играещ помощник-треньор на ОФК “Павликени”, Георги Вълчев - Машинката, на 40 г., Генчо Стефанов, на 38 г.

“Колата излезе за части от секундата и нямах време да реагирам

Не спират на “Стоп”, излитат пред мен и ги видях буквално 5-6 м пред камиона. Нямаше какво да направя. Невинен съм”, настояваше тираджията по време на делото в окръжния съд. Според адвокатите му той е рухнал психически след произнесената присъда и заплахата да лежи в затвора. Обясняват, че изчисленията на автоекспертите по първата експертиза на досъдебното производство сочат, че и при 60 км/ч скорост на влекача, ударът е бил неизбежен.

“Деянието е извършено в условията на независимо съпричиняване от страна на водача на лекия автомобил Ивелин Ивов, който при управление на превозното си средство, излизайки от път без предимство, не пропуснал движещия се камион с превишена скорост по главния път”, се казва в обвинителния акт.

Макар вината на загиналия шофьор на леката кола да е безспорна, близките на загиналите настояват за максималното наказание за Тодоров.

“Не може да пренебрегнем обстоятелството, че превишената скорост на подсъдимия е довела до трагедията”, коментира адвокат Нелия Мънгова, която представлява част от близките.

В деня на произшествието тимът на Павликени гостувал

на отбора “Земеделец 93” в Козловец в мач за купата на Аматьорската футболна лига. Играчите от Павликени спечелили с 3:1. Един от головете вкарал Ивелин, който играел и в юношеския отбор на ФК “Етър” (Велико Търново). Димитър Кушев пък, който е бивш футболист на “Етър”, бил контузен, но отишъл на срещата, за да подкрепя момчетата. Тодор Тодоров с адвокатката си Жанета Димова

Повечето футболисти пътували с личните си автомобили, а Ивелин возел тримата си съотборници. След мача останали в Козловец да се почерпят. Около 3 часа през нощта си тръгнали за Павликени, но не стигнали.

Двама от загиналите - Георги Вълчев и Тодор Тодоров с адвокатката си Жанета Димова, са от Павликени. Георги е познато име във футболните среди, а Генчо е опитен вратар. Димитър Кушев е от Велико Търново. Работел като учител по физическо в павликенското училище “Св. Климент Охридски”. На името му сега е учредена награда за изявен млад спортист от основното училище. Има две дъщери.

Ивелин Ивов е от Българене, започнал като юноша на търновския “Етър”, в последния си клуб бил картотекиран от 2 месеца. Същата година завършил училище. Настанили го в спортната база в Павликени. Работел в магазин само дневни смени, за да има време за тренировки.

Съотборниците му бяха убедени, че не е пил, преди да тръгне

да прибира останалите към Павликени. Експертизите го потвърдиха.

За 9-месечния си стаж зад волана Ивелин има само една глоба - нямал аптечка, казаха след трагедията от МВР.

Три години преди катастрофата водачът на камиона също имал само 2 дребни нарушения на пътя - без светлини и неправилно паркиране.

“Убедена съм, че Тодоров не е виновен, той не може толкова бързо да намали, като види знака за ограничение преди кръстовището. Той намалява с моторна спирачка, но всичко е станало толкова бързо, че не е имал време с този ретардер да намали достатъчно”, подчертава адвокатката. Тя смята, че Тодоров е имал малшанс да е на неправилното място в неподходящото време.

След инцидента се заговори за

недобра сигнализация и видимост на кръстовището,

на което в рамките на 12 месеца се случиха още няколко тежки пътни инцидента. Имаше протести, начело с кмета на Павликени Емануил Манолов. За да осигурят безконфликтно преминаване, от АПИ предприеха мерки за почистване на разклона и поставиха допълнителна вертикална и хоризонтална маркировка.

Днес на лобното място на футболистите има поставен паметник, който не остава без цветя.