Решено: бенгалското тигърче в зоопарка на Стара Загора ще се казва Мина

Бебето е женско и се роди на 11 ноември м.г. - в деня на Свети Мина - преместиха ударението на първата сричка и го кръстиха на светеца

Над 4 хиляди души направиха свое предложение за име на тигърчето от зоопарка в Стара Загора, което се роди на 11 ноември м.г. - в деня на свети Мина, покровителя на семейството. Повечето от участниците в анкетата предложиха то да носи имета на светеца Мина, което бе прието от управата на зоолагическата градина.

Но тъй като бебето е момиченце, няма как да го кръстят направо на светеца, чието име е с ударение на втората сричка.

Но щом ударението се премести на първата сричка, вече се получава женското име Мина, както се е казвала първата любов на поета Пейо Яворов.

Срокът на допитването изтече в полунощ на 21 януари. А

идеята за него бе на кмета на Стара Загора Живко Тодоров

Неговото предложение бе малката тигрица да бъде наречена с името, което най-много от участниците в допитването ще посочат. Заваляха всякакви предложения от Мина и Зара - по името на родния град на тигърчето, до Тимина, Аша и Кали, та чак до Жара и Зарица.

Предложено беше дори да нарекат малкото Бедечка - по името на реката, коята минава през Стара Загора. Друга идея бе Луна - като съчетание на нежност и сила.

От зоопарка потвърдиха, че от всички участници, предложили избраното вече име, чрез жребий ще бъде определен един победител, който ще получи безплатен вход за зоологическата градина, както и образователна беседа с личен екскурзовод и възможност да надникне зад кулисите и да научи любопитни тайни от кухнята на животните.

Тигърчето ще има и кръстница, но тя настоява да остане анонимна, тъй като е сред големите дарители на зоопарка, научи още "24 часа".

На пръв поглед шеговита, работата с конкурса е твърде сериозна, защото за първи път в български зоопарк се ражда бенгалско тигърче. В София например това нямало как да се случи, защото двойката бенгалски тигри там се оказват брат и сестра, а и при животните кръвосмешенията са нежелани. Родителите на старозагорското тигърче са двойка бенгалски тигри като за учебник, дори малко са закъснели с бебето. И двамата са родени през юни 2016 г.

Майката Карина е от Словакия, таткото Белчо - от френски зоопарк

В Стара Загора са от 2017 г. и така двамата са двойка от 8 години. Пристигнали са в България по линия на размяната на животни между зоологическите градини. Карина дошла с името си, а необичайното за един тигър име Белчо било дадено от гледачите му, тъй като мъжкарят е бял на цвят - нещо, което не се среща толкова често. Първото му дете обаче, за разлика от него, ще бъде рижо като майка си. В началото след раждането му било по-светло, но постепенно потъмняло. По принцип тигрите достигат полова зрялост след 3-годишната си възраст, но тук трябвало по-дълго да изчакат бебето. В зоопарка смятат, че една от причините то да се появи сега, е, че

вече хранят тигрите с конско месо

- на ден всеки от тях изяжда по 10-12 килограма. Преди им давали повече свинско, но тъкмо конското е най-близко до естествената им храна в дивата природа - антилопи и всякакви тревопасни. Разбира се, добрата грижа за животните също е условие за успешната бременност на Карина. Бременността на тигрите продължава около 100 дни. Гледачите очаквали появата на малкото, но разбрали за него една сутрин, когато майката не излязла от къщичката си за храна, както обикновено. Тя се справила сама с раждането. Но дори и да искат, хората няма как да акушират на една тигрица, освен ако тя не е упоена - нещо невъзможно в оня момент.

Предварително нямало как да знаят и пола на бебето - разбрали го чак на 42-ия ден след раждането, когато, макар и трудно, отделили малкото от майка му, за да го прегледат и да му поставят първата ваксина. Още щом се появило на бял свят тигърчето, бащата превантивно бил отделен в друга клетка. По-нататък Белчо и Карина пак ще се съберат, а в зоопарка се надяват двамата да създадат и друго поколение. Тогава малките може и да са повече. Обикновено се раждат две или три, но сега майката е първескиня и вероятно заради това има само едно бебе. Малкото тигърче с майка си. То вече си има име - Мина. СНИМКА: СИМОНА КРЪСТЕВА

Малкото продължава да суче, но вече поглежда и към месото, с което хранят майка му. То се радва на голям интерес от страна на гостите на зоопарка. Майка му го показва навън, но едновременно с това и го пази ревниво от непознатите. Мина вече се захранва и очакванията са скоро да мине на обща храна.

Интересът към тигрите е особено голям всяка година на 29 юли, когато се отбелязва Международният ден на тигъра. Датата е избрана през 2010 г. по време на международен форум, посветен на тигрите, а целта била да се повиши осведомеността на хората за опазването на тези застрашени животни, чиито популации драстично са намалели заради бракониерство и загуба на местообитания. Мина гледа с интерес към външния свят. СНИМКА:: СИМОНА КРЪСТЕВА Засега бащата Белчо е отделен от семейството си, но скоро пак ще го съберат с тигрицата Карина. СНИМКА: СИМОНА КРЪСТЕВА

В старозагорския зоопарк, който е вторият в България след софийския - създаден е през април 1957 г., в момента имат около 600 животни от 70 различни вида. Сред тях “големите котки” са на особена почит - тук посетителите могат да видят не само тигри, но и лъвове и леопарди, в клетките живеят още рис, каракал и сервал. Ветеринарните специалисти от зоопарка се надяват скоро да долети добра новина и от клетката на лъвовете - двойката при тях е от 6-годишни животни, които също могат да имат поколение в близко време. Макар и известен като “царя на животните”, лъвът далеч не е най-едрият хищник. Това е факт, който някои от посетителите на зоопарка научават с изненада тук за първи път. По-едри са самите тигри, но сред хищниците най-тежки са полярната мечка и кодиакските мечки, които са всеядни.