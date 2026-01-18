Намалената от 15 на 6 г. затвор присъда за убийството в Болярци падна във ВКС

Стойчо Асенов бил предупреден, че ще има нападение, въоръжил се с нож и не може да претендира за неизбежна отбрана

ВКС отмени намалената от 15 на 6 г. затвор присъда на Стойчо Асенов от село Болярци край Садово за убийството на Георги Асенов, с чийто син бившата му жена заживяла. Това довело до конфликти между двете семейства, като в основата на спора били двете дъщери на Стойчо и Ана, която го напуснала и заживяла със сина на Георги - Иван. Стойчо искал да се грижи за двете момичета и убеждавал Ана да му прехвърли родителските права. Тя се съгласила и документите трябвало да бъдат оформени на 19 юни 2023 г. Жената обаче не се явила и същия ден Стойчо отишъл в дома й. Последвала разправия с новия й мъж Иван, при която Стойчо и майка му започнали да хвърлят камъни по къщата. Бил подаден сигнал на телефон 112 и двете фамилии били предупредени да не се разправят. По-късно Стойчо получил заплахи от другото семейство, потърсил за съдействие кварталния полицай, но не го намерил и се въоръжил с нож.

В това време новият мъж на Ана организирал братовчедите си да търсят сметка от Стойчо, взели метален прът, дървен кол и лопата и потеглили към къщата на другото семейство. Бащата на Иван - Георги Асенов, ги последвал с друга кола, като също носел кол. Последвало меле, в което особено активен бил братовчедът на Иван Рангел Славчев - той удрял роднините на Стойчо с металния прът със забит в него пирон, те отвърнали с юмруци, намесил се и Стойчо с ножа, на помощ му се притекъл съседът Костадин Динков. Славчев бил тежко ранен, откаран бързо в болница и оживял.

В това време пред дома на Стойчо пристигнал бащата на Иван - Георги Асенов и нападнал майка му с кола. Стойчо чул виковете ѝ, доближил се до Георги в гръб и му нанесъл 6 удара с ножа. Те се оказали фатални.

Стойчо Асенов беше обвинен в убийството му, а заедно с Костадин Динков - и в опит да умъртвят Славчев. Асенов получи 15 г. затвор от Окръжния съд в Пловдив, а Динков - година условно. При обжалването апелативните магистрати приеха, че по отношение на Славчев двамата са действали при неизбежна отбрана и ги оправда. А от обвинението на Асенов отпадна тежката квалификация за нападение над повече от един човек и наказанието му беше намалена драстично.

Последваха нови жалби и върховните магистрати потвърждават оправдателната присъда на Динков, но отменят наказанието на Асенов. Според тях човек, който е бил предупреден за нападение и се е снабдил с нож, не може да претендира за неизбежна отбрана, не приемат и по-леката квалификация по отношение на смъртта на Георги Асенов.

Така делото се връща в Апелативния съд в Пловдив за ново разглеждане от друг състав.