Гроздан Караджов: Ще загубим 600 млн. евро за влакове, ако до юли няма закон за обществения транспорт

С повече от 25 години закъснява реформата в БДЖ, която е една от най-трудните, най-тежките и най-горещите теми. В момента се намираме в транспортен хаос, заложен в липсата на закон за обществения транспорт. Този закон, обсъден и приключен до 16 януари, е готов. Оставям го на следващия министър да го внесе в следващото Народно събрание. Ако не бъде приет до края на юли, когато свършва парламентарната сесия, парите за влаковете се отнемат. Няма ли реформа - закон и подписан договор за обществена услуга, няма да има европейски пари. Те са в размер на 600 млн. евро - нещо, което може да счупи българския бюджет.

Това обясни вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов пред Жени Марчева в предаването "Защо" по Би Ти Ви.

Същевременно той направи и своеобразен отчет за кампанията за приемане на еврото. През първите 14 дни в пощите, които са под ръководството на неговото министерство на транспорта, са обменени 63 млн. лева. Заявките за следващата седмица са 47 млн. лева. Обмяната става в 2230 пощенски клонове у нас.

Караджов коментира и скенерите за изборите, предложени от ИТН - партията, която го издигна на поста в изпълнителната власт. Той самият обясни, че от години е за машинно, електронно гласуване и не се е променил. Но подобен дебат трябва да се води продължително време в спокойна обстановка, за да се породи доверие и да дойдат повече хора да гласуват. Сега в 12 без 5 какво доверие, попита реторично Караджов. Допълни, че въпросът със скенерите е повдигнат от 1 година от ИТН.

Министърът смята, че следващият парламент трябва да се заеме с тази тема от първия си ден.