Бившият депутат Велико Минков за Габриела, обвинена в убийството на Пейо: Едно дете го пипат ръце, които до смърт са притискали близък човек

"Има ли нужда едно дете да го пипат ръце, които до смърт са притискали устата и носа на близък човек и са му пречили да се спаси?"

Това пита бившия депутат Велико Минков, който е баща на едно от децата на подсъдимата за убийството на Пейо Пеев - Габриела Славова. Според близки на Пейо, електронната гривна на подсъдимата за убийството се изключва и тя обикаля из страната. В същото време Габриела има право да се среща с децата си.

Според обвинението Славова и нейната майка Красимира Трифонова са удушили Пейо Пеев след скандал. Причината била спор за две деца, които се водели на името на мъжа. Бащата на по-малкото обаче всъщност е бившият депутат Велико Минков. Ето какво пище той в социалните мрежи:

Има ли нужда едно дете да усеща как се взират в него очи на човек, който със същите очи, преливащи от злоба, гледа в продължение на няколко минути бащата на детето си как изнемогва и умира от дихателна и сърдечна недостатъчност? И вместо да размисли и да се опита да го освободи... затвори вратата на колата, за да не успее да се измъкне от нея?

Особено ако същият човек до ден днешен и капка не се разкайва за всичко това?

Днес се навършват две години от убийството на Пейо, което според разследването се е случило пред блок 308, кв. Изгрев, ул. Елемаг.

Българският съд отсъди със съдебен акт - такъв, какъвто не може да се обжалва - че Кристиян трябва да бъде оставян насаме с подсъдимата за бруталното удушаване на Пейо Габриела Славова в продължение на пет часа всяка втора събота. В същия апартамент и блок, пред които беше извършено убийството.

Целият държавен репресивен апарат скочи срещу нас в този период, откакто беше издаден този дълбоко неморален и позорен за българския съд акт, за да ме принуди да го изпълнявам. Към момента съм подсъдим за престъпление по чл. 182 НК, отделно държавен съдебен изпълнител ми праща заплашителни покани за "доброзорно" изпълнение на този режим, а ДСП - Русе издаде задължително предписание да изпълнявам режима, иначе следват глоби от 1000 до 5000 евро.

През това време, вече две години, подсъдимите за убийството на Пейо са невинни до доказване на противното, нямат присъда и на първа инстанция, а едната дори се разхожда свободно сред обществото всяка седмица поне веднъж. Тук-таме и с някое пътуване с преспиване в Чирпан, Бургас или Русе, като последният град дори е разположен на държавната шенгенска граница. Пускат я следващата седмица пак в Русе, след като в началото на месеца прокуратурата поиска тя да бъде върната в ареста, защото има риск да се укрие или извърши друго престъпление.

Криси, един ден ще го прочетеш този пост. Никога няма да се огъна пред безсрамния чиновник, който поставя интереса на подсъдимата за убийството на момчето на баба Ваня над твоето добро. Обещавам."