ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицинска сестра е пред уволнение, защото нарекла...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22116476 www.24chasa.bg

Пловдивчанка издирва 20-годишния си син, няма го от 14 януари

24 часа Пловдив онлайн

2924
Стиван Хорочев Кадър: Фейсбук

Стиван е бил търсен от майка си и в началото на ноември м. г.

20-годишният пловдивчанин Стиван Хорочев е в неизвестност от сряда и майка му Джесика Атанасова, с която той все още живее, го издирва. "Доколкото ми е известно, няма приятели, а с неговата приятелка го търсим непрекъснато и не го намираме в Пловдив. Висок е 178 см, с кафяви очи и много къса коса, тежи 80 кг. Знам, че синът ми е пълнолетен, но аз съм майка, нужно ми е да знам как е, добре ли е, тъй като телефонът му е изключен, няма пари, храна, дрехи и подслон. Имайки предвид студа навън, съм ужасно разтревожена", написа жената в социалните мрежи. Тя моли, ако някой има информация за младежа, да се обади на телефон 087813922 или в полицията.

Справка на "24 часа" показа, че Стиван е бил търсен от майка си и в началото на ноември м. г. 

Стиван Хорочев Кадър: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)