Пловдивчанка издирва 20-годишния си син, няма го от 14 януари

20-годишният пловдивчанин Стиван Хорочев е в неизвестност от сряда и майка му Джесика Атанасова, с която той все още живее, го издирва. "Доколкото ми е известно, няма приятели, а с неговата приятелка го търсим непрекъснато и не го намираме в Пловдив. Висок е 178 см, с кафяви очи и много къса коса, тежи 80 кг. Знам, че синът ми е пълнолетен, но аз съм майка, нужно ми е да знам как е, добре ли е, тъй като телефонът му е изключен, няма пари, храна, дрехи и подслон. Имайки предвид студа навън, съм ужасно разтревожена", написа жената в социалните мрежи. Тя моли, ако някой има информация за младежа, да се обади на телефон 087813922 или в полицията.

Справка на "24 часа" показа, че Стиван е бил търсен от майка си и в началото на ноември м. г.