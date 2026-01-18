ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицинска сестра е пред уволнение, защото нарекла...

Боклук гори в столичния квартал "Гео Милев", подозират умишлен палеж

Запаленият боклук. Снимка: Фейсбук: Александър Б.

Кофи за боклук горят на ул. Стефан Киров в столичния квартал "Гео Милев", алармират във фейсбук групата "Гео Милев, Редута и Слатина". Според повечето местни жители става дума за умишлен палеж. 

"В момента гори боклукът на ул. Стефан Киров. Благодаря че извозихте боклука,кмете...", пише авторът на снимката с потребителско име Александър Б.

"Докато чистихме като доброволци, на няколко места беше подготвено за палеж - клони отдолу, хартия и отогоре затрупано. На някои явно не им харесва, че не продължават да извозват на каквато цена са поискали", пише друг потребител.

Запаленият боклук. Снимка: Фейсбук: Александър Б.

