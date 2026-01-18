Боклук гори в столичния квартал "Гео Милев", подозират умишлен палеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кофи за боклук горят на ул. Стефан Киров в столичния квартал "Гео Милев", алармират във фейсбук групата "Гео Милев, Редута и Слатина". Според повечето местни жители става дума за умишлен палеж.

"В момента гори боклукът на ул. Стефан Киров. Благодаря че извозихте боклука,кмете...", пише авторът на снимката с потребителско име Александър Б.

"Докато чистихме като доброволци, на няколко места беше подготвено за палеж - клони отдолу, хартия и отогоре затрупано. На някои явно не им харесва, че не продължават да извозват на каквато цена са поискали", пише друг потребител.