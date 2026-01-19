ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-популярното име за момиче в Турция през 2025 г...

Тристранният съвет обсъжда промени в пенсионната система

2072
Теменужка Петкова

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе първо заседание за годината. На него социалните партньори ще обсъдят проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите Теменужка Петкова.

Целта е в пенсионната система да се създадат подфондове с личен инвестиционен профил. Така осигурените лица ще могат да решават дали спестяванията им да се управляват по-динамично, за да им носят по-висока доходност, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход.

Спестяванията по партидите остават персонални и гарантирани, уточняват от финансовото министерство. С промените в Кодекса за социално осигуряване ще бъдат завишени изискванията към пенсионните дружества и ще бъдат намалени събираните от тях такси и удръжки, съобщава БНТ.

Теменужка Петкова

