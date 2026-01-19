Интегрален изпит по математика ще има, но в 10-и клас

Форматът на изпита по математика в 7. клас се запазва и няма да включва задачи от природните науки. За разлика от него, националното външно оценяване в 10. клас ще бъде интегрално. Това е предвидено в заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, определяща структурата на изпитните тестове.

Интегралният изпит по математика в 7. клас бе въведен със заповед на министъра през август 2025 г. Родители обаче оспориха тази заповед като незаконосъобразна и не третираща равнопоставено различните випуски. Тъй като изпитът обхваща материала от 5. до 7. клас, според тях сегашните седмокласници ще са ощетени. Наскоро съдът спря временно въпросния изпит, но от МОН не дочакаха решението и с цел избягване на напрежения сред учениците отмениха частта от наредбата, която добавяше и задачи от природните науки в теста по математика за 7. клас, съобщава " Сега".

По-различна остава ситуацията с изпита по математика в 10. клас, който ще се проведе в интегрален формат, както е заложено в заповедта на министъра от август миналата година. Изпитът ще бъде тестов и ще обединява съдържание от няколко учебни предмета – математика, биология, химия, физика и география. Той ще съдържа общо 18 задачи: 12 от тях – с избираем и със свободен отговор – ще проверяват знанията и уменията на учениците по математика, а останалите 6 – с избираем и кратък свободен отговор – ще изискват прилагане на математически умения, като едновременно с това оценяват компетентности и по останалите дисциплини. Продължителността на изпита ще бъде 120 минути.