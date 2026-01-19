Доц. Орманджиев: Няма юридическа пречка Андрей Гюров да бъде номиниран за служебен премиер

Кандидатурата на Андрей Гюров буди известни коментари в юридическите среди, но трябва да се подходи от чисто конституционна гладна точка. В момента Андрей Гюров е подуправител на БНБ, но е отстранен и не изпълнява правомощията си. Все още обаче няма акт, който да го освобождава от тази длъжност. В този смисъл чисто юридически не съществува пречка да бъде номиниран за служебен премиер.

Това коментира доц. Христо Орманджиев пред Нова тв.

По отношение на назначаването на служебен кабинен доцентът каза, че възможностите пред президента не са много, но ако не избере никой от възможностите за служебен премиер ще изпаднем в ситуация, в която няма да бъде изпълнена конституционната норма и ще трябва да се пита КС какво следва.

"Той не може да изпадне в ситуацията да харесва или да не харесва даден кандидат, трябва да се назначи служебен премиер. Ако не хареса някой министър от предложения кабинет, той може да каже и премиерът да го смени", разясни той.

По думите му, ако се стигне до хипотезата, че Радев подаде оставка, доц. Орманджиев смята, че ще я мотивира писмено и ще я прати към КС. А след това вицепрезидентът следва да положи клетва, това е задължително условие, за да стъпи в длъжност.