При девет катастрофи са ранени 11 души, един е загинал

За изминалото денонощие са станали девет тежки пътнотранспортни произшествия с един загинал и 11 ранени, съобщава на сайта си МВР.

Според информацията в София е имало три тежки катастрофи, 20 леки, ранени са трима души.

От началото на януари са регистрирани 221 пътни инциденти с 23 загинали и 263 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите 13 (тринадесет) през същия период на 2025 г. се отчитат с 10 (десет) повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., съобщават още от вътрешното министерство.