Експерти: Скенерите няма да бъдат добро решение, няма време за тях

Предложението за въвеждане на скенери при хартиеното гласуване не решава основните проблеми на изборния процес и създава допълнителни рискове за честността и доверието в изборите. А проблемите са контрол върху изборите и голям дял не недействителните бюлетини. Дори народните избиратели не са запознати каква е технологията, какви са плюсовете и минусите.

Това коментира проф. Ваня Нушева, експерт по изборни системи пред Нова тв.

Нушева подчерта, че новият модел изисква сериозни промени – преформатиране на бюлетините, адаптиране на машините, яснота за начина на сканиране и за електронната памет на устройствата. „Всички тези детайли не са ясни, а за подобна реорганизация е необходимо време, с което в момента не разполагаме", коментира тя.

Проф. Милена Стефанова пък заяви, че начинът, по който политиците се опитват да наложат нова технология, е погрешен и допълнително подкопава доверието в изборния процес.

По думите ѝ технологично не е възможно в толкова кратък срок да се въвежда нов модел на гласуване. „Това не бива да се допуска в никакъв случай, защото ще задълбочи съмненията в честността на изборите", предупреди Стефанова.

Двете коментираха, че анализатори пояснили, че на тези скенери софтуерът им е по-сложен дори от този, който използваме сега. Този модел който ни показват, работи с бюлетини формат А4, нашите са доста по-дълги, това означава преформатиране на нашите бюлетини.

Като по-разумен подход в настоящия момент проф. Нушева посочи необходимостта от фокус върху човешкия фактор – по-добро обучение на членовете на секционните избирателни комисии, недопускане на необучени или компрометирани лица и пълноценно използване на функционалностите на вече съществуващите машини. „Българското общество в момента е разделено на две – привърженици на хартиеното и на машинното гласуване. На този етап е разумно да се запазят и двата вида", каза тя.

Сред основните въпросителни са избирателните списъци и използването на данни от преброяването. Според експертите съществува риск от разминавания между различни бази данни, което може да доведе до допълнително напрежение и съмнения. „Ако базата данни е грешна, това има потенциал за сериозен скандал", предупреди проф. Стефанова.