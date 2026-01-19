Рекорден брой препоръки на Сметната палата през 2025 г., сред тях към кметове и министри

Повече от половината от тях са дадени на кметове и общински съвети, останалите – на министри и ръководители на други ведомства

Сметната палата е дала рекорден брой препоръки през 2025 г. на одитираните обекти за подобряване на дейността им – 901. За сравнение, през 2024 г. те са били 573, през 2023 г. – 611.

Сред причините за това са констатирани от одиторите повече несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи, както и необходимост от предприемане на ефективни управленски решения и мерки за справяне с различни проблеми.

Изцяло изпълнени са 67 процента от дадените препоръки и подпрепоръки през 2025 г., или 604 от тях. Частично са изпълнени 101 препоръки и подпрепоръки, в процес на изпълнение са 61. Не са изпълнени 116, а 15 са отпаднали поради промени в законодателството. Извършени са общо 73 проверки по одити на Сметната палата за изпълнението на препоръките.

Примери през 2025 г. за извършен контрол за изпълнението на препоръките на Сметната палата по одити на теми и обекти с високо обществено значение са одитите на „Национална електрическа компания" ЕАД, на оптимизирането на организацията на регистрите на държавната администрация, на управлението на Природен парк „Витоша" (втора проверка), на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), на подхода „Водено от общностите местно развитие" (подход, в който местните общности търсят решения за справяне с местните проблеми – втора проверка) и др.

От препоръките малко повече от половината – 506, са дадени на кметове на общини и общински съвети при проверка на управлението на техните публични средства и дейности. Останалите препоръки – 395, са към министри, ръководители на агенции, на други държавни органи и висши училища.

Сметната палата дава препоръки по време на всички свои одити с изключение на финансовите, при които след проверка на годишните финансови отчети на организациите в доклада се изразява „одитно мнение".

Най-много препоръки традиционно одиторите дават при одитите за съответствие при финансовото управление, при които се следи за спазването на законодателството и вътрешните актове, системите за финансово управление и контрол, обществените поръчки. През 2025 г. това са 72 процента от всички препоръки.

За препоръките, които не са изпълнени, изпълнени са частично или са в процес на изпълнение, Сметната палата уведомява Народното събрание, Министерския съвет или съответния общински съвет за предприемане на действия за изпълнението им.

Освен това в тези случаи Сметната палата взема решения за извършване на още последващи проверки до окончателното изпълнение на препоръките.

През 2025 г. при 15 одита са извършени втори, трети и четвърти проверки за изпълнение на препоръките и са взети решения за нови проверки. Трети проверки през 2026 г. предстоят на публични средства и дейности в общините Стамболово и Стамболийски, а четвърта проверка - в община Пирдоп.

Голяма част от препоръките при одитите за съответствие при финансовото управление са за подобряване на управлението и контрола на приходната и разходната част на бюджета, на възлагането на обществени поръчки, на управлението на имоти и изпълнението на договори, както и на подобряване на процеса по управление на риска.

При одитите на изпълнението препоръките са свързани с подобряване на изпълнението на публичните дейности и услуги, напр. чрез определяне на целеви стойности и индикатори в плановите документи за тези дейности и обвързването им с очакваните резултати, по-ефективен мониторинг и контрол на изпълнението на публичните дейности, предприемане на действия за по-високо качество на публичните услуги, създаване на механизъм за събиране, анализ и интегриране на информацията за изпълнението на дейността, както и такива, които изискват съвместни усилия на повече от една институция.

При специфичните одити препоръките са свързани с условията и реда за осъществяване на стратегическото и бизнес планиране на проверяваните дружества, с приемане на критерии при финансиране на проекти, с разработване на документи за управление на задлъжнялостта, определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, определяне, внасяне и възстановяване на гаранции за управление, управление на имоти и др.

И при трите вида одити има препоръки, свързани с промени, допълнения или разработване на вътрешни актове.