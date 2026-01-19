Трима загинали, а четирима са пострадали при пожари през последното денонощие

Трима души са загинали, а четирима са пострадали при пожари през последното денонощие, пожарникарите са потушили общо 117 пожара и са реагирали на 140 сигнала за произшествия, предава БТА.

На 18 януари в 01:58 ч. е получен сигнал за пожар на къща в с. Добри лаки, област Благоевград. На място е установено, че е загинал трудноподвижен мъж на 77 години.

На 18 януари в 05:15 ч. е получен сигнал за пожар на къща с пристройка, намираща се в с. Драгичево, област Перник. При инцидента е загинал мъж на 59 години.

На 18 януари в 22:41 ч е получен сигнал за пожар в къща в с. Търнак, общ. Бяла Слатина, област Враца. При пожара е загинал мъж на 52 г.

На 18.01.2026 г. в 13:23 ч. е получен сигнал за пожар в апартамент в Ловеч. Пожарът е възникнал в кухнята, като е горяла газова бутилка за отопление. Пострадал е мъж на 77 години, с изгаряния по ръцете и главата.

На 18.01.2026 г. в 20:10 ч. е получен сигнал за пожар в къща в с. Раковица, общ. Макреш, област Видин. При пожара е пострадала жена на 49 години, с изгаряния по тялото.

На 18.01.2026 г. в 21:24 ч. в е получен сигнал за пожар в къща в с. Каменец, общ. Пордим, област Плевен. При пожара е пострадал мъж на 82 години, с изгаряния по лицето.

На 18.01.2026 г. в 22:41 ч. е получен сигнал за пожар в къща в с. Ясна поляна, общ. Приморско, област Бургас. При пожара е пострадала жена, обгазена, на 68 години. Жената е транспортирана в болница в Бургас преди пристигане на екипите.

С преки материални щети са възникнали 45 пожара, от които 28 в жилищни сгради, три в спомагателни, временни или паянтови постройки, шест в транспортни средства и други.

Без нанесени материални щети са възникнали 72 пожара, от които 30 в отпадъци, 36 в готварски уреди и комини и други.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи в транспортни средства, една при промишлени аварии - в газопреносната мрежа, 18 техническа помощ и една за оказване на помощ на пострадали граждани

Регистрирано е едно лъжливо повикване.