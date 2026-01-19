Във фризьорски салон в Бургас вдигнаха цената на боядисването с близо 300%

Фризьорски салон в Бургас е повишил цената на боядисването с 291% от 1 януари. Това коментира пред Нова тв Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации" в Националната агенция за приходите.

Тя даде пример, че няма как цената на денонощен паркинг в София от 4 лв. да се вдигне на 4 евро и да бъде икономически обосновано. Санкциите, които се налагат са около 2 600 евро, това е за първо нарушение. Не искаме да репресираме бизнеса. Държавата няма как да се намеси в ценообразуването, не можем да задължим търговеца да си свали цената.

"Освен институциите, които са коректив на недобросъвестния бизнес има и избора на потребителя, защото когато в салона е вдигната цената с 300% аз като клиент освен ако не смятам, че е чудесен и неповторим коафьор, ще го сменя", коментира Митова.

Тя е категорична, че не делят предприятията на частни и държавни или общински. Има 4 издадени акта към общински фирми.

Митова коментира и вдигането на цената на личните документи с около 60%. "Тук не става въпрос за извършване на вид търговия, става въпрос за държавни такси, до колкото имам информация става въпрос за различна методика за изработване на личните документи и това повишение е трябвало да влезе още от юни миналата година. Изискали сме заедно с КЗП информация от МВР и изчакваме", обясни тя.

"Очакваме, че ще има обжалвания, към момента все още нямаме такива, но всички търговци имат 14-дневен срок. Издадените наказателни постановления досега са 48, на стойност около 125 хил. евро, но всички актове са 177 и тази сума ще нарасне до 350 хил. евро. Работим основно по сигнали сега", каза Митова.

Тя даде данни, че установили между 20 и 20% увеличение на кафе. Вече има издадени 12 акта на ресторанти и барове за необосновано увеличение на цените. При алкохола също имало увеличение, установили поскъпване с 30% на определена бутилка вино. Най-много актове са били издадени за повишение на хранителни стоки - 88 акта. При аптеки, автомивки, паркинги също са установени високи цени. 14 нарушения за паркинги с увеличение от 50 до 100%. На обекти за технически прегледа са наложени 16 акта, фитнеси 20 акта, изчете статистиката Митова.