Търсят кръводарители за семейството, пострадало при пожар в пловдивския район "Западен"

Илия Киряков и съпругата му Божанка Кирякова са настанени в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по изгаряния

Близки на възрастното семейството, пострадало при пожар в пловдивския район "Западен", търсят кръводарители.

Инцидентът стана на 14 януари в 19,08 часа, когато в жилището им на втория етаж в комплекс "Корона" избухнаха пламъци и се наложи огнеборците да ги изкарат през терасата. Тогава те бяха транспортирани в болница обгазени и с изгаряния.

"Кръводаряването продължава. Който е съпричастен със сполетялата ни беда, да дари кръв в УМБАЛ "Пловдив" от 8 до 18,30 часа или "Свети Георги" от 8 до 14,30, гласи призивът в социалните мрежи. Желаещите трябва да са се нахранили и пили достатъчно вода, а след като дадат кръв, да оставят бележка за кого е.

87-годишният Илия Киряков и съпругата му Божанка Кирякова, която е на 83, са настанени в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по изгаряния.