"Евро", "безобразие" и "мършляк" са думите на 2025-а в България

„Евро" е определена като най-знаковата дума в България за изминалата година, показват резултатите от анкета на популярния сайт за правопис „Как се пише?".

Общо 42,5% от участниците в допитването са посочили името на общата европейска валута, която страната използва от 1 януари, като дума на годината.

На второ място с близо 33% от гласовете се нарежда думата „безобразие", станала популярна покрай парламентарни дебати. С около 25% подкрепа следват „протест" и „волейбол", сочат данните от петото поредно годишно проучване на „Как се пише?".

На следващите места в челната десетка се нареждат "мършляк", "джен зи", "когато па-", "главно Д", "бюджет" и "локали". Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – "Кой разпореди това безобразие?", "държава с главно Д" и други, посочват от сайта "Как се пише?".

Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите. Във финалната анкета всеки можеше да гласува за три думи и изрази, които са белязали 2025-а, а медийният анализ отново е предоставен от системата за глобален медиен мониторинг Sensika. Неизненадващо думата, която е отбелязана и в двете класации, е "евро", съобщава "Медиапул".

"Двете големи теми на изминалата година намериха своето логично отражение. Първата е присъединяването ни към еврозоната. Втората – протестите, изпъкна в самия край на 2025-а – този факт заедно с взривната им сила се оказаха решаващи за високия резултат на "безобразие" и "протест", смятат д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на изследването.

Те припомниха, че през 2024 година на челното място застана "Шенген", което ясно сигнализира за европейската ориентация на българите, а към заключението им се присъединяват и останалите членове на журито.