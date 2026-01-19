Изследват вейпа, който прати в болница 15-годишно момче, изпило преди това 5 енергийни напитки

Започва експертиза на вейпа, изпушен от 15-годишно момче от Чирпан, което бе прието по спешност в болницата в Стара Загора, след като е изпило и 5 енергийни напитки.

Вейпът е предаден доброволно от бащата на момчето на полицията и тепърва ще се установява какво точно е съдържал.

Младежът вече е добре и е освободен. Но това се оказва не единственият случай в университетската болница в Стара Загора.

"За съжаление, често се случва деца да лежат при нас. В реанимация идват пациентите, които са вече в много тежко общо състояние, коматозно, т.е. сериозно интоксикирани. Миналото лято също имахме подобен случай на 14-годишно дете, отново от Чирпан, отново злоупотребил с енергийни напитки, алкохол, вейпове включително. Като цяло, особено в летните месеци, по-често се случват тези неща", каза доктор Петра Раванбахш от реанимационното отделение пред БНТ.