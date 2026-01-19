Пламен Киров: Андрей Гюров не може да бъде служебен премиер

Андрей Гюров не може да бъде избран за служебен министър-председател, тъй като има висящ спор дали може да заема тази длъжност като подуправител на БНБ. Това каза бившият конституционен съдия, а сега преподавател по конституционно право Пламен Киров в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви.

„Направиха много лоша услуга на Румен Радев тези, които подкрепят Андрей Гюров за служебен премиер, тъй като той е политическа фигура", допълни проф. Киров.

Според него няма да бъде нормално, ако президентът назначи председателя на Народното събрание за служебен министър-председател.

Той обясни, че ако и двамата – и Радев, и Йотова подадат оставки, председателят на Народното събрание изпълнява функциите и назначава временен председател на парламента.

Проф. Пламен Киров поясни, че ако президентът Румен Радев реши да излезе на предсрочните парламентарни избори, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, съдът да разглежда оставката и да вземе решение за прекратяване на мандата.

„КС не може да откаже, ако се убеди, че това е волята на президента", добави той. Ако и Илияна Йотова подаде оставка като вицепрезидент, тогава ще има предсрочни президентски избори.

Според проф. Пламен Киров някой трябва да се жертва, за да стане служебен министър-председател. Той смята, че това ще бъде старият служебен премиер – Димитър Главчев.

Проф. Пламен Киров заяви, че ако никой не иска да стане служебен министър-председател по домовата книга, тогава президентът трябва да направи нови консултации. Ако обаче държавният глава подаде оставка пред Конституционния съд, тогава консултациите ще се проведат от вицепрезидента.