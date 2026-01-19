Закопчаха агресивен мъж, ударил фелдшер в Спешна помощ в Полски Тръмбеш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи от Полски Тръмбеш задържаха 31-годишен местен жител, ударил длъжностно лице. В неделя около 03,30 ч. през нощта в манипулационна на Спешна помощ в града мъжът е ударил дежурния фелдшер.

След намесата на полицията е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

Това е трети случай на нападение на спешен медик във Великотърновско от началото на 2026 г.

Преди дни пиян близък на пациент блъска и заплаши с убийство фелдшер от Павликени, дошъл да помогне на пострадал при падане в село Върбовка.

Случаят се разигра на Банго Васил, а ден преди това имаше инцидент и в спешния център в Горна Оряховица. В понеделник сутринта – 12 януари, мъжът се държал агресивно, отправял обидни и груби думи към дежурния фелдшер и го блъснал с ръце.

Районният съд в града наложи наказание „задържане" за срок от седем денонощия на 55-годишен местен жител за проявата на дребно хулиганство.