Мъже на 33 г. и 58 г. от Санадиново са жертвите на катастрофата край село Леденик

33-годишен и спътникът му на 58 г. са жертвите на зверския сблъсък в тир на главен пътя София – Варна в петък. Катастрофата стана в участъка между двата разклона за с. Леденик около 17 ч. и затвори за часове натовареното трасе от главния път.

По първоначална информация лек автомобил, движещ се към В. Търново и управляван от 33-годишен от с. Санадиново, е предприел изпреварване и се е ударил в насрещно движещ се товарен автомобил, управляван от 41-годишен от Благоевград. Двамата в колата са загинали на място.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.