21-годишна намушка чужденец в хотел в Банско

Служител с психични проблеми обра фирмен офис във Велико Търново

За броени часове полицаите във Велико Търново разкриха кражба на пари от фирмен офис в областния град. Посегателството е извършено на 15 срещу 16 януари, съобщиха от ОДМВР.

От проведените незабавни действия по разследването е изяснено, че съпричастен към извършеното е 29-годишен местен жител. Той бил служител във фирмата и разполагал с ключ за помещението с парите. Той е настанен в център за психично здраве,  тъй като имал психични проблеми, казаха близки до разследването. Образувано е досъдебно производство.

