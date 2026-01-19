ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишна намушка чужденец в хотел в Банско

Времето София -4° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22117694 www.24chasa.bg

В Сливен арестуваха извършител на серия кражби от леки автомобили

Ваньо Стоилов

[email protected]

1144

Криминалисти на РУ - Сливен са задържали извършител на серия кражби от леки автомобили, съобщават от пресцентъра на ОДМВР. В кратък период от време, от края на 2025 година и началото на 2026 година, в районното управление са получени сигнали за кражба на различни до вид и стойност вещи от паркирани на територията на град Сливен леки автомобил. По случаите са образувани шест досъдебни производства и е започната работа по четири заявителски материали.

В резултат на проведените издирвателни и процесуално-следствени действия от служители на сектор „Криминална полиция" извършителят е установен. Той е мъж на 47 години, криминално проявен и осъждан, задържан е на 16 януари. При последвалите процесуални действия в обитаваното от него жилище в Сливен са намерени и иззети вещи, имащи отношение към заявените престъпления. Иззети са още и опаковки с вещества, които при теста за наркотици са дали положителен резултат.

Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава от служители в отдел „Разследване" и сектор „Криминална полиция" към РУ - Сливен.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)