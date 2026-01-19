Мъжът на загиналата жена в катастрофата край Ловеч: Научих от приятел

Избягалият шофьор на камиона е без книжка

Полицията все още издирва шофьора, който отне живота на 30-годишна жена и 55-годишния й баща при катастрофа на главния път София-Варна в събота. Мъжът избяга след сблъсъка, а първоначална информация той е бил без книжка и с множество предишни нарушения на пътя, съобщи Нова телевизия.

Трагедията разтърси град Левски, откъдето е семейството. Сред местните хора се говори, че избягалият шофьор на камиона е без книжка и с предишни нарушения, но тази информация все още не е официално потвърдена.

"Те бяха тръгнали за Панагюрище на юбилей. Аз трябваше да тръгна от плевенско. Следях ги, тя ми пишеше по пътя, но по едно време спря да ми пише. Почнах да звъня, но тя спря да ми отговаря и се притесних. Стигнах до Угърчин и научих от приятел, че там на пътя е станала катастрофа. Още нямам никаква яснота за това какво е станало. Детето ми е в болницата в Плевен с леки наранявания.

Когато стигнах до Угърчин видях, че отбиват пътя. Това разказа съпругът на загиналата млада жена Александър Арденски.

Мъжът отправи апел към всички шофьори да бъдат внимателни, когато тръгват на път, а относно извършителя той е категоричен: "Ако този човек беше невинен, нямаше да избяга. Такива хора не трябва да са на пътя".