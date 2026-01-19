Шофьор без книжка се блъсна в опит за избяга на полицаи, в колата му - марихуана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 15 януари, около 20:10 часа, в село Драгановци автопатрулен екип на полицията в Габрово е предприел действия за спиране на лек автомобил „Мерцедес". Водачът не се е подчинил на полицейското разпореждане и е продължил движението си, като в района на село Новаковци е катастрофирал.

На място е установена самоличността му – 38-годишен от село Ряховците. Мъжът не представил свидетелство за управление на МП При извършената справка е установено, че е неправоспособен. Отказал е да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Оказало се, че това далеч не е всичко - регистрационните табели, поставени на автомобила, са издадени за друго МПС.

При последвалото претърсване в колата е намерена суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана.

Мъжът е задържан по реда на ЗМВР за срок до 24 часа, като срещу него е образувано бързо производство.