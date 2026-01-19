ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишна намушка чужденец в хотел в Банско

Кола излетя от пътя и се блъсна в дърво между Карлово и Сопот, жената зад волана загина

Снимката е илюстративна. СНИМКА: Pixabay

Пристигналият медицински екип само констатирал смъртта на 63-годишната

Жена е загинала при пътен инцидент в района между Карлово и Сопот, съобщи МВР. 

Произшествието е станало вчера, около 13 ч. Според предварителната информация лек автомобил "Тойота" излязъл внезапно извън платното за движение, преминал през канавка и се блъснал в дърво.

От пристигналия екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта на 63-годишната жена зад волана. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед от служители на Районното управление в Карлово. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.

Катастрофата в станала между Карлово и Сопот. Снимка: МВР
