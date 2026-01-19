ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишна намушка чужденец в хотел в Банско

Всички пътища в Монтанско са проходими, 35 машини са обработвали шосетата

Пътищата са проходими при зимни условия.

Всички пътища в област Монтана са проходими, заради ниските температури и възможното заледяване през нощта по шосетата на региона са работели 35 машини, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

В прохода Петрохан в Стара планина, през който е най-късият път от София към областите Монтана и Видин, тази нощ температурата е паднала до минус 14 градуса. Шосето е обработено с пясък, сол, луга и други материали и е проходимо. Няма закъсали автомобили.

Друг проблемен участък е бил пътят от село Пишурка в община Медковец през град Вълчедръм до Лом. Там температурата е била минус 12 градуса, а пътят е бил заледен. На място са работели 14 машини – 12 опесъчители и два товарача. Шосето е обработено и проходимо при зимни условия.

От пътното управление приканват шофьорите да карат внимателно в региона и при пълно съобразяване с пътните условия и ниските температури.

