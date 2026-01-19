Прибират бездомни хора на топло в приюта във Варна

Служителите на приюта за бездомни хора откриха 23-ма по улиците на Варна, двама само за последното денонощие, като обходите в подлези и други рискови места продължават заради ниските температури.

Акцията се провежда всяка вечер от 8 януари с цел навременна помощ за хора, останали без подслон, съобщават от пресцентъра на общината.

В момента приютът работи на пълен капацитет, но директорът на социалната услуга Марко Марков увери, че ще бъде намерено решение, така че никой нуждаещ се да не остане на студено. Настанените получават подслон, топлина и храна два пъти дневно, като спазването на правила за хигиена и безопасност е задължително за всички.

Обходите ще продължат и през следващите студени дни по изготвен график, за да бъде обхванат възможно най-голям брой хора в риск.

От Община Варна напомнят, че сигнали за хора без подслон се подават на телефон 112. При необходимост се осигурява и медицински екип за преглед и навременна реакция. Приютът е с адрес: Варна, ж.к. „Победа", ул. „Петко Стайнов" №7.