21-годишна намушка чужденец в хотел в Банско

В Сливен е задържан шофьор с 2,70 промила алкохол

В Сливен водач на лек автомобил „Форд Фокус", на 32 години, е установен да управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол в концентрация значително над допустимата, съобщиха от пресцентъра на полицията. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е отчела положителен резултат от 2,70 промила.

Проверката е извършена на 17 януари около 22:55 ч. на бул. „П. Хитов" в град Сливен.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. Издаден му е талон за медицинско изследване. По случая е образувано бързо производство.

За изминалото денонощие са станали девет тежки пътнотранспортни произшествия с един загинал и 11 ранени, съобщиха на сайта си от МВР.

