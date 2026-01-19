Румен Радев изрази съболезнования за тежката влакова катастрофа в Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и към семействата на жертвите на трагичния железопътен инцидент в Южна Испания, написа президентът Румен Радев в платформата "Екс" относно катастрофата, при която се сблъскаха два влака.

Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ в този труден момент, посочва президентът и пожелава бързо възстановяване на ранените.

Броят на жертвите при катастрофата вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията, цитирана от БТА.