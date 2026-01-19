ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остават в ареста двамата, обвинени за кражба от ап...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22118162 www.24chasa.bg

Румен Радев изрази съболезнования за тежката влакова катастрофа в Испания

2872
РУМЕН РАДЕВ Снимка Георги Палейков

Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и към семействата на жертвите на трагичния железопътен инцидент в Южна Испания, написа президентът Румен Радев в платформата "Екс" относно катастрофата, при която се сблъскаха два влака.

Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ в този труден момент, посочва президентът и пожелава бързо възстановяване на ранените.

Броят на жертвите при катастрофата вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията, цитирана от БТА.

РУМЕН РАДЕВ Снимка Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)