В София арестуваха видинчанин, обрал заложна къща и хотел

Видински полицаи разкриха автора на две кражби в града, извършени от 39-годишен местен жител, криминално проявен и осъждан. Сигналите за посегателствата постъпили на 16 януари сутринта.

От заложна къща била извършена кражба на златни накити, а от приземен етаж на хотел – множество инструменти на обща стойност около 4 000 лева. В хода на предприетите незабавни действия криминалистите бързо влезли в дирите на автора на деянията.

Изяснено било, че след като извършил кражбите мъжът отпътувал за столицата. Там той бил задържан и конвоиран във видинското районно управление. Същия ден е привлечен в качеството на обвиняем по образуваните по случаите две досъдебни производства.

С постановление на прокурор от районната прокуратура във Видин мъжът е задържан за срок до 72 часа и приведен в следствения арест. Откраднатите златни накити и инструментите са открити и иззети по надлежния ред. Работата на разследващите продължава.