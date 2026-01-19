ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гвардейският представителен духов оркестър участвав международен музикален парад в Германия

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част участва в международния музикален парад „Bremen Tattoo" във Федерална република Германия в периода 15-19 януари 2026 г.

Представяната от оркестъра част от церемонията-спектакъл „Искри" беше наблюдавана от десетки хиляди зрители в зала ÖVB-Arena в град Бремен. Изпълненията спечелиха бурните аплодисменти на публиката със своето многообразие и високо професионално майсторство на оркестрантите. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Гвардейският представителен духов оркестър участва многократно в паради на военни духови оркестри и музикални фестивали в Германия, като представянето му винаги е оценявано като отлично и на високо професионално ниво.

С тези участия Гвардейският представителен духов оркестър спомага за утвърждаване авторитета на Република България и Българската армия, българските музикални традиции и ценности, както и за повишаване на професионалната подготовка на военните оркестранти.

