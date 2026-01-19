Проф. Ангелов пита търновци за влошено здраве, внася колективен иск към "Кроношпан"



Колективен иск срещу "Кроношпан" за нанесени вреди върху здравето на търновци ще инициира депутатът проф. Костадин Ангелов. Това стана ясно от публикуван във фейсбук призив към великотърновци, да му изпращат свидетелства, документи и сигнали за това, как цапащият завод ги е разболял.

"В продължение на години във Велико Търново функционираше производство на „Кроношпан", което беше спряно от РИОСВ и Министерството на околната среда и водите заради замърсяване на въздуха, неприятни миризми и емисии на фини прахови частици.

Много от вас живяха и работиха в неприятни и дори рискови условия. В резултат, на което доста хора се оплакват от дихателни проблеми; алергии; хронична кашлица; главоболие; влошени сърдечно-съдови състояния; постоянен стрес", посочва проф.Ангелов.

Подчертава, че тези последици не са „личен проблем". Те са обществен проблем и имат правно значение.

Професорът апелира за събиране на свидетелства, сигнали и документи, за да бъде подготвено обосновано искане до съда и се потърси юридическа отговорност за нанесени вреди върху здравето и живота на граждани на Велико Търново.

Той се ангажира да бъдат ангажирани адвокати и експерти, които да работят по колективни и индивидуални искове;

Ако сте един от тези хора, изпратете сигнал. Пишете ми на:

[email protected]

ВАЖНО!

В сигнала си опишете:

1️⃣ В кой период сте живели/работили в близост до предприятието;

2️⃣ Какви здравословни или битови проблеми сте претърпели;

3️⃣ Имате ли медицински документи, епикризи, рецепти (по тази точка се нуждая само от информация, НЕ изпращайте личните си документи);

4️⃣ Контакт за обратна връзка;

Всички сигнали ще бъдат използвани само и единствено за правна защита и подготовка на съдебни действия. Данните ще се обработват отговорно, гарантира проф.Ангелов.

Време е институционалните решения да бъдат последвани от справедливост, завършва поста си Костадин Ангелов.

Междувременно работниците на завода излязоха на протест и се оплакаха, че спирането на "Кроношпан" е безпрецедентен натиск и политически пиар. Хората поискаха оставката на директора на РИОСВ инж. Станислав Станчев и призоваха за намиране на компромисно решение, с което да не се пречи на бизнеса и да се успокои населението.