63-годишен подкара бус с над 2 промила в Асеновград, двама пияни катастрофирали в община Съединение

Четирима пияни водачи попаднаха в полицейския арест на територията на пловдивска област през последните денонощия, съобщиха от МВР.

Около 20,10 ч. в петък, в Асеновград, 63-годишен жител бил засечен зад волана на микробус "Ситроен" с концентрация на алкохол в кръвта над 2 промила. По същото време в неделя, при работа по безопасност на движението в село Ръжево Конаре, хисарски полицаи спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген". Тестът с дрегер на шофьора, на 54 години, също отчел положителен резултат – 1,30 промила.

Междувременно от служители на Районното управление в Труд пък били установени други двама мъже, на 66 и 42 години, участвали в катастрофи с материални щети край Голям чардак и Съединение и с регистрирани алкохолни проби над допустимата стойност от 1,2 промила.

Срещу всички извършители се водят бързи производства.