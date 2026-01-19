ПП-ДБ в СОС: Готви се скандална покупка на употребявани автобуси с огромна надценка

За подготовката на скандална покупка на употребявани автобуси от "Столичен автотранспорт" с огромна надценка алармираха общинските съветници от ПП - ДБ Симеон Ставрев и Бойко Димитров.

"Става дума за обществена поръчка за покупка на автобуси втора ръка за 8 пъти повече от стойността, на която се продават в Германия. Това е скандално.

Това е общинско дружество с временно назначен директор от икономическото мнозинство в СОС, който е на този пост вече година и половина. В процедурата има 4 обособени позиции за нови и за употребявани автобуси. Става дума за доставката на 25 съчленени употребявани автобуса. Предлагат се автобуси от 2 фирми, изключително амортизирани, и разликата между двете оферти е 6000 лв. Едната предлага автобуси за по 185 000 лв. без ДДС, които намерихме в автокъща в Германия, от която вероятно ще се купят, за по 9900 евро с ДДС. Това е изключително сериозна надценка, която е недопустима да бъде платена от софиянци. Освен това автобусите са в ужасно състояние, средният им пробег е над 700 000 км. Произведени са 2008 г., тоест ще станат на 16 г. Не може да плащаме над 90 000 евро за едни таралясници", обясни Ставрев. Той разказа, че в офертата автобусите имали номера на рамата и по тях са намерени в немската автокъща.

От дружеството обаче вече обявиха в своя позиция, че няма да закупят тези автобуси.

Ставрев уточни, че собственика на фирмата, подала офертата е същото лице, което притежава и фирмата, продала вертикалните климатици за превозните средства на градския транспорт.

"Големият проблем е, че на последните местни избори почти всички партии заявиха, че идват, за да разградят модела ГЕРБ. Но в СОС ГЕРБ много бързо си присвои общински съветници и целта на икономическото мнозинство е да запази този модел като продължи да контролира общинските фирми. Битката е дали парите в общинските дружества ще се управляват правилно или през месец-два ще съобщаваме за подобни процедури с опит за източване на публичен ресурс. Защо на 23 декември е подписано решение за избор на изпълнител, а днес се съобщава, че няма да се подпише договор", попита председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров.

Той добави, че още през ноември месец е предложил промени, които ще позволят всички обществени поръчки с прогнозна стойност над 5 млн. лв. да минават през одобрение в СОС.